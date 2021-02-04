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В США допустили рост цен на нефть Brent выше 173 долларов к 2050 году

США, Четверг 04 февраля 2021 09:24
В США допустили рост цен на нефть Brent выше 173 долларов к 2050 году
Фото: нефтяные вышки (freepik.com)
Автор: Игорь Литвиненко

Министерство энергетики США опубликовало ежегодный прогноз по ценам на нефть. Согласно ему, цены на нефть марки Brent могут вырасти до 173 долларов за баррель к 2050 году.

Об этом говорится в прогнозе Минэнерго США.

Такое развитие событий в США считают самым оптимистическим "сценарием высоких цен". В базовом варианте цена на нефть должна вырасти до 95 долларов за баррель, при "сценарии низких цен" - опустится до уровня 48 долларов.

Ранее РБК-Украина писало, что инвестиционный банк Goldman Sachs дал прогноз, согласно которому цены на нефть могут вырасти до 65 долларов за баррель к июлю 2021 года. Рост связан с напряжением на нефтяном рынке и медленным восстановлением спроса.

Также сообщалось, что в январе нефть Brent достигла 11-месячного максимума в 57,42 долларов.

При этом по прогнозу Всемирного банка, мировые цены на нефть в 2021 году останутся близкими к текущим уровням. В среднем они составят 44 доллара за баррель. Рост цен ожидается в 2022 году, тогда нефть подорожает до 50 долларов за баррель в 2022 году.

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