США допускают возможность введения санкций по Афганистану

США допускают введение санкций против радикального движения "Талибан" на фоне ситуации в Афганистане. Белый дом пока не может предсказать, как сложатся отношения Вашингтона с Кабулом после прихода талибов к власти.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника президента США Джейка Салливана.
"В настоящий момент мы работаем над этими вариантами действий (введение санкций - ред.). Я не хочу забегать вперед решения президента (Джо Байдена - ред.) по этому вопросу", - сказал Салливан в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос о возможности введения санкций против талибов.
Салливану также задали вопрос о том, как США планируют оказывать гуманитарную помощь афганцам, если правительство "Талибана" не будет признано Вашингтоном.
"Есть различные виды дипломатических отношений, которые у США имеются со странами мира… Мы постараемся использовать все средства и влияние, которые у нас есть вместе с нашими международными союзниками и партнерами", - ответил советник.
По его словам, пока невозможно предсказать, как будет развиваться ситуация в Афганистане.
Напомним, 15 августа талибы без боя заняли Кабул и взяли власть в свои руки. Президент Афганистана Ашраф Гани сбежал из страны и признал военное поражение.
Подробнее о ситуации читайте в материале "Победа талибов, бегство президента и хаос в Кабуле: что происходит в Афганистане".