UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

США допускают возможность введения санкций по Афганистану

Автор: Дмитрий Кузнецов

США допускают введение санкций против радикального движения "Талибан" на фоне ситуации в Афганистане. Белый дом пока не может предсказать, как сложатся отношения Вашингтона с Кабулом после прихода талибов к власти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника президента США Джейка Салливана.

"В настоящий момент мы работаем над этими вариантами действий (введение санкций - ред.). Я не хочу забегать вперед решения президента (Джо Байдена - ред.) по этому вопросу", - сказал Салливан в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос о возможности введения санкций против талибов.

Салливану также задали вопрос о том, как США планируют оказывать гуманитарную помощь афганцам, если правительство "Талибана" не будет признано Вашингтоном.

"Есть различные виды дипломатических отношений, которые у США имеются со странами мира… Мы постараемся использовать все средства и влияние, которые у нас есть вместе с нашими международными союзниками и партнерами", - ответил советник.

По его словам, пока невозможно предсказать, как будет развиваться ситуация в Афганистане.

Напомним, 15 августа талибы без боя заняли Кабул и взяли власть в свои руки. Президент Афганистана Ашраф Гани сбежал из страны и признал военное поражение.

Подробнее о ситуации читайте в материале "Победа талибов, бегство президента и хаос в Кабуле: что происходит в Афганистане".

Читайте РБК-Украина в Google News
ТалибанСоединенные Штаты АмерикиАфганистанСанкции