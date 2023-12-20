UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

США домовилися з Венесуелою про звільнення соратника Мадуро в обмін на групу американців

Фото: президент Венесуели Ніколас Мадуро (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Сполучені Штати Америки уклали угоду з Венесуелою про звільнення союзника президента Ніколаса Мадуро в обмін на 10 ув'язнених американців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.

Високопоставлені представники адміністрації американського президента Джо Байдена заявили, що США досягли угоди з урядом Венесуели про звільнення союзника президента Ніколаса Мадуро в обмін на звільнення 10 ув'язнених американців і групи венесуельських політв'язнів.

Союзник Мадуро, Алекс Сааб, є колумбійським бізнесменом, який був заарештований у 2020 році за його ймовірну роль у схемі відмивання грошей, пов'язаній з підкупом венесуельських державних чиновників і венесуельськими активами на суму 350 мільйонів доларів.

В рамках домовленості Венесуела своєю чергою видасть Леонарда Френсіса, більш відомого як "Товстий Леонард", який стояв за одним з найгучніших хабарницьких скандалів в історії ВМС США. У 2022 році, за кілька тижнів до винесення вироку, Леонард втік до Венесуели після втечі з-під домашнього арешту, перерізавши монітор на щиколотці.

Угода також вимагає від уряду Мадуро звільнити 20 венесуельських політичних в'язнів, а також члена опозиційної партії Роберто Абдула і призупинити дію ордерів на арешт трьох інших венесуельців.

Санкції США проти Венесуели

У 2019 році Сполучені Штати ввели санкції щодо нафтогазової компанії Венесуели PDVSA, які включають заборону на експорт сирої нафти та нафтопродуктів, та заморозили її активи на суму близько 7 млрд доларів.

У листопаді 2022 року Міністерство фінансів США зняло частину санкцій з Венесуели. Зокрема, відомство дозволило американській енергетичній компанії Chevron добувати нафту у Венесуелі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

 

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиВенесуэла