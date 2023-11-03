США домагатимуться серії гуманітарних пауз у боях між Ізраїлем і ХАМАС, - NYT

Державний секретар США Ентоні Блінкен під час свого візиту до Ізраїлю у п'ятницю, 3 листопада закликатиме Єрусалим погодитися на серію короткочасних припинень військових операцій у Газі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times .

Посилаючись на офіційних осіб Білого дому видання стверджує, що Блінкен обговорюватиме не "припинення вогню", а серію "коротких вікон без атак", щоб забезпечити безпечне звільнення заручників і розподіл гуманітарної допомоги.

Зазначається, що заклик до того, що американські офіційні особи називають "гуманітарними паузами", є одним із кількох питань, які очільник Держдепу США обговорить з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху під час свого візиту.

"Останніми днями ми бачили, як палестинські цивільні особи продовжують нести основний тягар цієї дії. Важливо, щоб Сполучені Штати взяли на себе зобов’язання зробити все можливе для захисту цивільних", - сказав держсекретар.

Наземна операція ізраїльської армії в Секторі Гази

На початку жовтня бойовики ХАМАСу вторглись до Ізраїлю. Під час нападу вони вбивали, а також викрадали військових та цивільних мешканців. Після цього Єрусалим оголосив про початок операції "Залізні мечі" та почав регулярно обстрілювати цілі терористів у Секторі Гази.

27 жовтня ізраїльська армія почала посилено атакувати Газу. Також в Армії оборони Ізраїлю заявили про розширення наземної операції.

Згодом прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху оголосив про початок проведення третьої фази воєнної операції проти угруповання ХАМАС. Вона передбачає розширення наземних дій у Секторі Гази.

Варто зазначити, що у Пентагоні заявили, що Ізраїлю не варто припиняти вогонь по терористам, бо це дозволить їм перегрупуватись та зміцнити свої сили.