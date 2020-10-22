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В США демократы требуют расследовать российские поставки аппаратов ИВЛ

Автор: Артур Родивилов

Демократы Палаты представителей Конгресса США потребовали расследовать поставки аппаратов ИВЛ из Москвы в Вашингтон и в обратную сторону. Весной Россия передала Штатам 45 аппаратов.

Соответствующее письмо получил исполняющий обязанности генерального инспектора Госдепартамента США Мэттью Климоу и генеральный инспектор американского Министерства внутренней безопасности Джозеф Каффэри.

Демократы попросили рассмотреть вопрос о том, могло ли решение администрации президента США Дональда Трампа принять поставку произведенных РФ аппаратов ИВЛ представлять собой нарушение американского санкционного законодательства.

Послание отправили председатели четырех органов нижней палаты: комитетов по иностранным делам и надзору и реформе, а также подкомитетов по кризису, вызванному коронавирусом, и по национальной безопасности.

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Ранее стало известно, что Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям США (FEMA) утилизировало российские аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

В частности, использование российских аппаратов требовало специальных адаптеров, которых не было в больницах.

Производитель этой техники находится в санкционном списке США.

Напомним, несколько таких аппаратов ИВЛ загорелись в российских больницах, после чего их производство было остановлено.

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