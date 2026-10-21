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США "делікатно" говорять про Донбас, а удари по НПЗ просять припинити, - джерело

15:02 21.10.2026 Ср
2 хв
aimg Мілан Лєліч aimg Юлія Капітонова
Фото: Стів Віткофф і Джаред Кушнер (Getty Images)

Команда президента США Дональда Трампа продовжує мирні переговори щодо завершення російської війни, дотримуючись обережної позиції у питанні Донбасу. Також досі лунають заклики зупинити удари по НПЗ РФ.

Про це РБК-Україна повідомило поінформоване джерело.

Інсайдер розповів, чи вимагають американці наразі, щоб Україна віддала Донбас Росії.

За його словами, команда Трампа обговорює Донбас "дуже делікатно". Жодних вимог з боку Вишингтона не було.

"Вони кажуть, що є посередники: мовляв, вони пішли, вислухали, ті чогось вимагають, медіа щось озвучують, усі наші сурогатні пропозиції не підходять, тому ви вирішуйте, а ми ж допомагаємо обом сторонам, у такому режимі. (Не можна їх звинуватити, принаймні протягом останніх пів року, що вони прямо тиснуть із цього питання. Вони не тиснуть)", - заявило джерело.

Також інсайдер розповів про вимоги американців до України припинити удари по російських НПЗ:

"У нас є наполегливі прохання щодо цього питання. Вони формулюють їх так: ми ж вам допомагаємо, ми ж не запитуємо, що ви нам даєте натомість за безпеку, яку ми готові вам забезпечувати, що ви нам даєте натомість за розвіддані тощо. Ми ж не працюємо за принципом транзакційності, а будуємо відносини між двома країнами", - зазначило джерело.

За його словами, у у межах цих відносин є чутлива тема - ріст цін на дизель.

"І Трамп попросив вашого президента на якийсь час припинити це робити. Без жодного шантажу, умов тощо. А ви, мовляв, не хочете. Це, звісно, чистий фейк, там не ті обсяги дизеля, але звучить це красиво. Ми відповідаємо, що не можемо сказати нашим військовим не бити в той час, коли росіяни б'ють по нашій енергетиці. Це звучатиме як "зрада", наші військові не зрозуміють", - підсумувало джерело.

Раніше РБК-Україна розповідало, що президент Володимир Зеленський готовий до замороження війни по лінії фронту.

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Сполучені Штати АмерикиНПЗМирні переговориВійна Росії проти України