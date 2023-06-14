США через активність Росії перекинули на Близький Схід винищувачі F-22

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Пентагону у Twitter.

"Винищувачі F-22 Raptors ВПС США перекинуті в зону відповідальності CENTCOM в рамках багатогранної демонстрації підтримки та можливостей США у зв'язку з поведінкою російських літаків у регіоні", - сказано у повідомленні.

Там також зауважили, що така поведінка РФ є непрофесійною.

У червні Сполучені Штати Америки та Саудівська Аравія відновили переговори про відновлення в Судані режиму припинення вогню та перемир'я між протиборчими сторонами. Бої в африканській країні вирують уже восьмий тиждень.

Винищувачі F-22

Це багатоцільовий винищувач п'ятого покоління виробництва США, він здатний не тільки боротися з ворожими винищувачами, але й здійснювати наземні атаки, розвідку і радіоелектронну боротьбу. Станом на 2020 рік F-22 та F-35 - єдині серійні літаки п'ятого покоління, котрі стоять на озброєнні. Багато держав світу виявляють зацікавленість до F-22, але американське законодавство забороняє експорт цих літаків.

У Судані бої продовжуються

Представники Сил швидкого реагування в неділю заявили, що збили винищувач після того, як армія "завдала зухвалого удару з повітря" за позиціями їхніх військ у північному Хартумі.

Військове джерело повідомило агентству AFP, що літак китайського виробництва зазнав аварії неподалік бази Ваді-Сейдна на північ від Хартума через "технічну несправність".

Очевидці розповіли, що бачили палаючий літак, що летів з півдня на північ столиці. Інші говорили про авіаудари по позиціях RSF на сході міста, повідомлялося про жертви серед цивільного населення.

Ситуація у Судані

Бойові дії спалахнули 15 квітня в столиці Судану між армією, яку очолює фактичний лідер Абдель Фаттах аль-Бурхан, і RSF під командуванням його заступника, який став суперником Мохамеда Хамдана Дагло.

З того часу запеклі бої охопили Хартум і регіон Дарфур на заході країни, змушуючи мешканців тікати чи розбивати табори на кілька тижнів, оскільки запаси продовольства та інших життєво важливих товарів були виснажені.

Губернатор Західного Дарфура Хаміс Абакар заявив у неділю, що у штаті панує "повне беззаконня", і що озброєні люди "захопили все, і ситуація повністю вийшла з-під контролю".

У Судані останнє перемир'я було укладено, щоб надати вкрай необхідну гуманітарну допомогу районам країни, спустошеним бойовими діями.

За даними Проекту даних про місця та події збройних конфліктів, у Судані було вбито понад 1800 осіб. Дані ООН говорять про те, що 1,2 мільйона людей було переміщено, а понад 425 000 суданців втікли за кордон. Також в ООН зазначають, що близько 25 мільйонів людей у країні нині потребують допомоги та захисту.

Минулого тижня Штати ввели санкції проти двох ворогуючих суданських генералів, звинувативши обидві сторони в "жахливому" кровопролитті.

Раніше повідомлялося, що в суданському притулку померло 60 дітей, які опинилися у пастці через бої.

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