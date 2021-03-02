США частично выведут сотрудничество с РФ по космосу из-под санкций

США частично выведут космическое сотрудничество с Россией из-под действия санкций, которые Вашингтон ввел против Москвы. США ограничат коммерческое космическое сотрудничество с Россией.

Блинкен сообщил, что экспорт из Соединенных Штатов в поддержку коммерческого космического сотрудничества будет ограничен после переходного периода, который будет длиться полгода.

Он отметил, что определенные исключения из данных санкций будут сделаны в поддержку правительственного, то есть межгосударственного космического сотрудничества.