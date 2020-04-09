Из США чартером аэрокосмической компании эвакуировали украинцев

В рамках эвакуации из-за пандемии коронавируса чартер аэрокосмической компании США доставит 15 граждан Украины. Об этом говорится в Facebook посольства Украины в США.

Сообщается, что сегодня из Вашингтонского международного аэропорта "Даллес" вылетели 15 граждан, которых приняли на борт чартерного самолета аэрокосмической компании "Нортроп Грумман".

Также сообщается, что рейс планировался на апрель, чтобы забрать украинских конструкторов, которые задействованы в проекте по созданию ракеты-носителя "Антарес" для доставки грузов на МКС.

В посольстве добавили, что самолет имел ограниченное количество мест и забрал только тех украинцев, которые зарегистрировались на эвакуацию по программе "Защита".

Напомним, ранее сообщалось, что украинцев из Непала эвакуировал немецкий самолет. Самолет следовал по маршруту Катманду - Доха - Мюнхен, после прибытия в Германию украинцы смогут вернуться на родину транзитом через Минск. По договоренности между министрами иностранных дел этим рейсом из Непала были эвакуированы 18 граждан Украины.