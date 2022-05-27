UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

США не будут вступать в конфликт с Россией на Черном море, - Пентагон

Фото: Джон Кирби (id.usembassy.gov)
Автор: Евгений Прокопенко

Вашингтон не собирается отправлять американских солдат воевать в Украине. В частности в Черном море возле Одессы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Глава пресс-службы Пентагона Джон Кирби напомнил, что Вашингтон не собирается отправлять американских солдат воевать в Украине.

"Президент ясно сказал, что мы не собираемся отправлять американских солдат воевать в Украине. Эти слова касаются и неба над Украиной, и потенциала морского конфликта с Россией", - сказал он.

Напомним, Соединенные Штаты Америки не планируют привлекать американских военных для вывоза зерна с территории Украины. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки