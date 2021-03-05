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США и Британия готовят новые санкции против РФ из-за химического оружия, – СМИ

Автор: Даша Харченко

США и Британия согласовывают введение нового пакета санкций против России. Они касаются нарушения договоренностей о неиспользовании химического оружия.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

В Британии также планируют обсудить этот вопрос с ключевыми европейскими союзниками, в частности, Францией и Германией.

"США и Британия взвешивают дополнительное наказание России за использование ею химического оружия, причем варианты охватывают от санкций против олигархов к чрезвычайному шагу – ограничений против государственного долга страны", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что Вашингтоне не исключают введения дальнейших мер против газопровода "Северный поток-2". В частности, Госдеп анализирует, подпадающих под санкции организации, которые участвуют в строительстве газопровода.

Также 3 марта президент США Джозеф Байден продлил санкции против России в связи с агрессией против Украины. Они будут действовать как минимум до 6 марта 2022 года.

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Новости Украины Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиВеликобританияСанкции
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