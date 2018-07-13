Трамп и Мэй согласовали позицию, что диалог с РФ должен базироваться на принципах "силы и единства"

Глава правительства Соединенного Королевства Тереза ​​Мэй заявила, что США и Британия будут взаимодействовать с Россией "с позиции силы". Об этом заявила Мэй в ходе совместной конференции с президентом США Дональдом Трампом, передает DW.

Так, США и Великобритания будут выступать решительно и единым фронтом в отношении России.

Она отметила, что Британия и США согласовали позицию, что диалог с Россией должен базироваться на принципах "силы и единства".

"Важно, что Трамп будет говорить с Путиным с позиции силы и позиции единства среди партнеров по НАТО", - отметила Мэй.

Напомним, со своей стороны Трамп заявил, что США и до сих пор "подходили к России более жестко, чем другие". Во время пресс-конференции Трамп сообщил, что он поговорит с президентом России Владимиром Путиным об Украине, Сирии, Ближнем Востоке, о распространении ядерного оружия и вмешательстве в выборы в США.