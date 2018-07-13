Трамп і Мей узгодили позицію, що діалог з РФ повинен базуватися на принципах "сили і єдності"

Глава уряду Сполученого Королівства Тереза Мей заявила, що США і Британія будуть взаємодіяти з Росією "з позиції сили". Про це заявила Мей в ході спільної конференції з президентом США Дональдом Трампом, передає DW.

Так, США і Великобританія будуть виступати рішуче і єдиним фронтом проти Росії.

Вона зазначила, що Британія і США узгодили позицію, що діалог з Росією повинен базуватися на принципах "сили і єдності".

"Важливо, що Трамп буде говорити з Путіним з позиції сили і позиції єдності серед партнерів по НАТО", - зазначила Мей.

Нагадаємо, зі свого боку Трамп заявив, США і досі "підходили до Росії більш жорстко, ніж інші". Під час прес-конференції Трамп повідомив, що він поговорить з президентом Росії Володимиром Путіним про Україну, Сирію, Близький Схід, про нерозповсюдження ядерної зброї і втручання у вибори в США.