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У США та Британії глобальний збій в Інтернеті: проблеми в банків, магазинів та кінотеатрів

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США, Четвер 22 липня 2021 19:40
У США та Британії глобальний збій в Інтернеті: проблеми в банків, магазинів та кінотеатрів Фото: у США стався глобальний збій в Інтернеті (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

У Сполучених Штатах Америки та Британії зараз спостерігається глобальний збій в мережі Інтернет. Перестали працювати інтернет-магазини, зокрема Amazon, комп'ютерні ігри, включно з Call of Duty, стрімінгові сервіси, такі як HBO Max, та низка банків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Independent.

Як повідомляє видання, сервіс Down Detector показує, що у роботі інтернет-сервісів стався глобальний збій. Вони масово перестають працювати. Спочатку збій зафіксували у США, а потім сервіси почали "червоніти" і у Британії.

Видання зазначає, що повсюдне відключення, ймовірно, означає, що щось зламалося в інфраструктурі самого Інтернету, а не в компаній.

За даними Down Detector, наразі масово виникають проблеми у роботі: Amazon, Call of Duty, HBO Max, Apex, Apple Music, Apple TV, Apple Store, BMO Harris Bank, Bank of America, Bank of the West, Bethesda, Booking, CNN, Epic Games Store, Fox News, Fortnite, Disney+ та ще багатьох сервісів.

Наразі достеменно невідомо, що саме стало причиною цього збою. Однак компанія Akamai повідомила, що наразі відчуває "перебої в обслуговуванні". Ця компанія займається інтернет-інфраструктурою, тому підозрюють, що це через неї стався цей глобальний збій.

"Ми застосували виправлення для цієї проблеми, і на основі поточних спостережень служба відновлює нормальну роботу. Ми будемо продовжувати моніторинг, щоб гарантувати, що вплив було повністю пом’якшено", - заявила Akamai в Twitter.

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Сполучені Штати Америки Великобритания сбой інтернет
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