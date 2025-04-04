США близькі до угоди щодо TikTok, - Трамп

Президент Дональд Трамп заявив, що США близькі до подання плану, який позбавить китайську соцмережу TikTok від блокування в Америці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
"Ми дуже близькі до угоди з дуже хорошою групою людей (інвесторів - ред.)", - сказав Трамп журналістам на борту літака Air Force One.
Глава Білого дому підтвердив, що він готовий запропонувати зниження мит в обмін на допомогу Китаю у схваленні можливого продажу TikTok її власником з Пекіна - компанією ByteDance. Водночас Трамп попередив, що у нього "немає жодних відомостей" про те, що китайська влада прийме такий підхід.
"У вас є ситуація з TikTok, коли Китай, імовірно, скаже: ми схвалимо угоду, але ви що-небудь зробите за тарифом? Тарифи дають нам велику силу для переговорів. Вони завжди так робили", - повідомив він.
За словами людей, знайомих із ситуацією, Трамп виступив із заявою наступного дня після того, як розглянув пропозицію консорціуму американських інвесторів, до якого ввійшли Oracle Corp, Blackstone Inc і венчурна фірма Andreessen Horowitz, яка стала головним претендентом.
За словами двох людей, зусилля адміністрації Трампа з пошуку покупця до суботи, 5 квітня, очолює віце-президент США Джей Ді Венс. На даний момент планування залишається невизначеним, і консорціум все ще є попереднім. Однак Трамп в останні тижні публічно дав зрозуміти, що він продовжить крайній термін для завершення угоди.
Згідно із заявкою, розглянутою президентом США, нові зовнішні інвестори володітимуть 50% американського бізнесу TikTok у підрозділі, який буде виділено з ByteDance. Існуючі інвестори володітимуть близько 30% бізнесу.
Також за словами джерел, частка ByteDance у новому американському підприємстві впаде трохи нижче 20%, що дасть змогу компанії виконати вимоги закону США, ухваленого торік, який вимагає від компанії припинити свою діяльність в Америці або зіткнутися із забороною на її діяльність у країні.
Пропозиція закликає залишити впливовий алгоритм TikTok у ByteDance, а потім ліцензувати його для нового американського підприємства. Oracle отримає невелику частку в підприємстві та надасть гарантії безпеки.
Нагадаємо, що спочатку ByteDance мала продати TikTok до 19 січня. Відповідний закон було ухвалено двопартійною коаліцією та підписано тодішнім президентом США Джо Байденом 2024 року.
Ці заходи були відповіддю на описи, що уряд Китаю може використовувати TikTok для отримання конфіденційної інформації про громадян США або для здійснення на них впливу через алгоритм контенту застосунку.
Однак після повернення до Білого дому, новий президент Дональд Трамп продовжив термін продажу застосунку, щоб дати більше часу на переговори.
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