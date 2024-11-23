США близькі до рішення передати Україні крилаті ракети JASSM, - Reuters

Сполучені Штати близькі до угоди про постачання Україні крилатих ракет великої дальності JASSM. Але Києву доведеться почекати кілька місяців, поки США не вирішать технічні питання перед будь-яким постачанням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За словами трьох джерел агентства, очікується, що про включення ракет JASSM до пакету озброєнь для України буде оголошено цієї осені. Тобто, до кінця листопада. Проте остаточного рішення ще не ухвалено.

Чиновники сказали, що відправка ракет JASSM Україні може суттєво змінити стратегічний ландшафт конфлікту, оскільки велика частина території Росії опиниться в зоні дії потужних високоточних боєприпасів.

Тим часом військові аналітики припускають, що використання ракет JASSM, які малопомітні та можуть завдавати ударів далі, ніж більшість ракет, які нині має Україна, може відсунути зосередження РФ та склади постачання на сотні миль. Це, у свою чергу, ускладнить можливості Росії проводити наступальні операції та потенційно забезпечить Україні стратегічну перевагу.

Зокрема, запуск їх із точок поблизу північного кордону України з РФ може дозволити ЗСУ вражати об'єкти аж до російських міст Воронеж і Брянськ. У свою чергу, на південному напрямку, скидання ракет поблизу лінії фронту може дозволити Україні завдавати ударів по аеродромах або військово-морських об'єктах у Криму.

"Ракета JASSM може дозволити Україні вражати цілі на відстані близько 300 км на території Росії, включаючи щонайменше 30 авіабаз, деякі з яких РФ використала для завдання ударів", - уточнює Reuters.

Агентство також пише, що JASSM поки що інтегрована лише для літаків, розроблених у США. Україна, у свою чергу, використовуватиме кілька десятків F-16, кожен з яких може нести дві крилаті ракети.

Водночас одна з офіційних осіб США сказала, що були спроби зробити ракету працездатною з не західними винищувачами, які має Україна. Проте не уточник, про які літаки саме йде мова. Відомо, що наша країна використовує літаки МіГ-29, Су-24 та Су-27.