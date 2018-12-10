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США и ближневосточные страны могут создать аналог НАТО

Новости » Политика    10.12.2018 - 06:58
США и ближневосточные страны могут создать аналог НАТО
Фото: Адель аль-Джубейр (flickr.com/mfarussia)

В Ближневосточный стратегический альянс помимо США и Саудовской Аравии могут войти Египет и Иордания

Ряд арабских стран ведут переговоры с Соединенными Штатами Америки о новом соглашении по безопасности для защиты Ближнего Востока от "внешней агрессии". Об этом заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр 9 декабря, передает РБК-Украина со ссылкой на DW.

"Работа продолжается, и обе стороны хотят, чтобы это произошло", - сказал аль-Джубейр.

Он отметил, что обсуждается создание Ближневосточного стратегического альянса (Middle East Strategic Alliance - MESA), куда могут войти также Египет и Иордания.

"Цель - достичь договоренностей по безопасности на Ближнем Востоке, которые могут защитить регион от внешней агрессии и укрепить отношения между США и странами региона", - заявил аль-Джубейр.

В Госдепартаменте США в воскресенье также призвали страны Персидского залива укреплять дружеские отношения, чтобы противостоять Ирану, создав альянс MESA. Согласно сообщениям некоторых СМИ, новый альянс будет похож на НАТО.

Напомним, в сентябре сообщалось, что США намерены вывезти комплексы противоракетной обороны Patriot из ряда стран Ближнего Востока.

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