США і близькосхідні країни можуть створити аналог НАТО

Фото: Адель аль-Джубейр (flickr.com/mfarussia)

До Близькосхідного стратегічного альянсу крім США та Саудівської Аравії можуть увійти Єгипет і Йорданія

Низка арабських країн ведуть переговори зі Сполученими Штатами Америки про нову угоду з безпеки для захисту Близького Сходу від "зовнішньої агресії". Про це заявив міністр закордонних справ Саудівської Аравії Адель аль-Джубейр 9 грудня, передає РБК-Україна з посиланням на DW.

"Робота триває, і обидві сторони хочуть, щоб це відбулося", - сказав аль-Джубейр.

Він зазначив, що обговорюється створення Близькосхідного стратегічного альянсу (Middle East Strategic Alliance - MESA), куди можуть увійти також Єгипет і Йорданія.

"Мета - досягти домовленостей з безпеки на Близькому Сході, які можуть захистити регіон від зовнішньої агресії і зміцнити відносини між США і країнами регіону", - заявив аль-Джубейр.

У Держдепартаменті США в неділю також закликали країни Перської затоки зміцнювати дружні відносини, щоб протистояти Ірану, створивши альянс MESA. Згідно з повідомленнями деяких ЗМІ, новий альянс буде схожий на НАТО.

Нагадаємо, у вересні повідомлялося, що США мають намір вивезти комплекси протиракетної оборони Patriot з низки країн Близького Сходу.