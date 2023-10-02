У США білоруського хокеїста заарештували прямо під час матчу: що відомо

Білоруський хокеїст Єгор Романов (Ягор Раманов) заарештуваний прямо під час хокейного матчу в США. Це сталося у перерві поєдинку в NAHL - другій за силою юніорській лізі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання The Tribune-Democrat .

За що арештували білоруса

У неділю, 1 жовтня, під час перерви матчу NAHL між "Джонстаун Томагавкс" і "Нью-Гемпшир Маунтин Кінгс" на Військово-меморіальну арену округу Камбрія, де відбуваласб гра, прийшли "копи" і забрали гравця "королів" в поліцейський відділок.

Це сталося на очах у 1550 уболівальників.

За інформацією видання, 20-річного білоруського захисника заарештували "у зв'язку з непогашеним ордером на арешт у Нью-Кенсінгтоні, штат Пенсільванія".

Єгор Романов (фото: twitter.com/HockeyNewsHub)

Річ у тім, що два роки тому Єгор, який тоді виступав за пітсбурзький клуб "Есмарк Старз" вчинив "напад на автомобіль з обтяжливими обставинами". Цікаво, що у час, коли білорус вчинив розбій, він навчався у Центральній католицькій середній школі.

Єгор Романов (фото: naphl.com)

Тепер йому "світить" реальний тюремний строк. Деталі місцева поліція поки що не повідомляє.

Додамо, що цього сезону білорус Романов провів чотири гри в NAHL, де заробив дві хвилини штрафу.