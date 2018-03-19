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У США безпілотний автомобіль Über збив пішохода на смерть

НовиниНадзвичайні події    19.03.2018 - 22:43
Фото: Uber (flickr.com Núcleo Editorial)
Фото: Uber (flickr.com Núcleo Editorial)

Машина їхала в режимі автопілота, але за кермом був чоловік

В Арізоні (США) безпілотний автомобіль Uber насмерть збив людину, знаходячись в автономному режимі. Подібний випадок стався вперше, передає CNBC.

Інцидент стався вранці понеділка, 19 березня. Як повідомили в поліції, зіткнення відбулося, коли жінка переходила дорогу в недозволеному місці.

Відомо, що машина їхала в режимі автопілота, але за кермом була людина.

В компанії Uber заявили, що повністю надають співпрацю з поліцією. Також висловили співчуття родині загиблої.

На даний момент компанія Uber призупинила випробування безпілотних машин.

Нагадаємо, в листопаді 2017 року окружний суд Тель-Авіва (Ізраїль) постановив заборонити діяльність компанії Uber на території держави. Американська компанія на території Ізраїлю використовувала водіїв, у яких не було належних бізнес-ліцензій і страхування.

У 2018 році Uber і Google закрили спір про крадіжку технологій для безпілотних авто.

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Теги: Uber
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