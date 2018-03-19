У США безпілотний автомобіль Über збив пішохода на смерть

Машина їхала в режимі автопілота, але за кермом був чоловік
В Арізоні (США) безпілотний автомобіль Uber насмерть збив людину, знаходячись в автономному режимі. Подібний випадок стався вперше, передає CNBC.
Інцидент стався вранці понеділка, 19 березня. Як повідомили в поліції, зіткнення відбулося, коли жінка переходила дорогу в недозволеному місці.
Відомо, що машина їхала в режимі автопілота, але за кермом була людина.
В компанії Uber заявили, що повністю надають співпрацю з поліцією. Також висловили співчуття родині загиблої.
На даний момент компанія Uber призупинила випробування безпілотних машин.
Нагадаємо, в листопаді 2017 року окружний суд Тель-Авіва (Ізраїль) постановив заборонити діяльність компанії Uber на території держави. Американська компанія на території Ізраїлю використовувала водіїв, у яких не було належних бізнес-ліцензій і страхування.
У 2018 році Uber і Google закрили спір про крадіжку технологій для безпілотних авто.