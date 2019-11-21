В США автомобиль пытался прорваться на территорию Белого дома

В США задержали водителя, который на автомобиле пытался прорваться на территорию Белого дома. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Секретной службы США, в чьи обязанности входит охрана президента Дональда Трампа.

Сообщается, что охрана Трампа оперативно остановило транспортное средство.

"Этот мужчина был сразу же взят под стражу сотрудниками Секретной службы США", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что на территорию Белого дома пытался прорваться черный автомобиль марки Mercedes. Полиция совместно с Секретной службой США начала расследование инцидента.

Напомним, в апреле 2016 года грабитель, скрываясь от погони, пытался перелезть через ограду Белого дома. Его задержали сотрудники охраны президента США.

В сентябре 2017 года полиция задержала мужчину с арсеналом оружия возле Белого дома. В его машине были найдены девять пистолетов, три ножа, кастет, супрессоры и различные виды боеприпасов. Его доставили в больницу для психиатрической экспертизы, после этого - в отделение полиции, где ему предъявили обвинение в ношении оружия.