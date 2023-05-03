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США про "атаку" на Кремль: не можемо підтвердити автентичність заяв РФ

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США, Середа 03 травня 2023 21:02
США про "атаку" на Кремль: не можемо підтвердити автентичність заяв РФ Фото: речник Білого дому Карін Жан-П'єр (flickr.com whitehouse)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 3 травня, в США заявили, що не можуть підтвердити автентичність заяв РФ про "атаку" на Кремль.

Про це заявила речник Білого дому Карін Жан-П'єр, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

Жан-П'єр заявила, що США знають про звіти, але наразі не можуть підтвердити їх правдивість.

"Наразі ми не можемо підтвердити їх автентичність", - сказала вона.

Нагадаємо, сьогодні в РФ заявили, що Україна нібито намагалася атакувати Кремль за допомогою безпілотників.

При цьому в Офісі президента запевняють, що Україна не атакувала Кремль цієї ночі чи будь-які інші об'єкти на території РФ.

Детальніше про інцидент - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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