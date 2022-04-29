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В США арестовали премьера Британских Виргинских островов из-за наркотиков

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Пятница 29 апреля 2022 05:20
В США арестовали премьера Британских Виргинских островов из-за наркотиков Фото: Эндрю Фахи, премьер Британских Виргинских островов (Sheri-Kae McLeod / bvi)
Автор: Владимир Костырин

В Майами (США) в ходе спецоперации Агентства по борьбе с наркотиками был арестован премьер-министр Британских Виргинских островов Эндрю Фахи. Чиновник обвиняется в заговоре с целью ввоза кокаина в Штаты и отмывании денег.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление губернатора Виргинских островов Джона Рэнкина.

"Я могу подтвердить, что арест был операцией США под руководством Управления по борьбе с наркотиками и не связан с отчетом Комиссии по расследованию. В компетенцию Комиссии по расследованию входили управление и коррупция, а не уголовное расследование незаконной торговли наркотиками", - цитирует губернатора пресс-служба.

Он уточнил, что вице-премьер Наталио Уитли останется исполняющим обязанности премьер-министра Британских Виргинских островов.

Рэнкин также добавил, что понимает, насколько новость об аресте Фахи в четверг утром шокировала местных жителей, и призвал сохранять спокойствие.

Как уточняет американское издание Miami Herald, также правоохранители в ходе операции задержали управляющего директора портового управления Карибской территории Олеанвина Мейнарда. Агенты Управления по борьбе с наркотиками выдавали себя за торговцев кокаином из мексиканского картеля Синалоа.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс отреагировала на инцидент и призналась, что "потрясена" арестом, пишет The Guardian.

Она сказала, что провела переговоры с губернатором Рэнкином и подчеркнула важность недавнего расследования коррупции на Карибском архипелаге.

В прошлом году Британия учредила Комиссию по расследованию неправомерного управления на британской заморской территории, которая заслушала обвинения в систематической коррупции, кумовстве, запугивании присяжных и нецелевом использовании государственных средств.

Выступая перед комиссией по расследованию в прошлом году, Фахи отрицал наличие коррупции на Британских Виргинских островах.

Ранее сообщалось, что на днях США в рамках обмена с РФ заключенными вернула студента и бывшего морского пехотинца Тревора Рида, передав летчика Константина Ярошенко, который отбывал срок в тюрьме из-за ввоза наркотиков.

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