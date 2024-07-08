США перешкоджають будівництву Росією АЕС у Туреччині

"Система взаєморозрахунків під ударом. Вони заарештовують гроші", - сказав він.

За словами Лихачова, за арешт коштів відповідальні "американці", які "ходять між юридичними особами та банками", що працюють з "Росатомом".

Проект АЕС у Туреччині оцінюють у $25 млрд, його повністю оплачує Росія. Лихачов визнав, що його реалізації заважають санкції.

Хоча сам "Росатом" не підпадає під західні обмеження, до санкційних списків внесено кілька дочірніх структур корпорації. Зокрема, це АТ "Атомстрой", яке розробляє технології монтажу ядерних установок, а також Володимирське виробниче об'єднання "Точмаш", що виробляє центрифуги для збагачення урану.

Лихачов зазначив, що попри санкції та складнощі, "Росатом" продовжує будівництво АЕС, яка має стати першою в Туреччині та постачатиме електроенергію 12 млн споживачів.