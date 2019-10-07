В США 50 тысяч рабочих General Motors вышли на забастовку

Фото: забастовка (twitter.com/KamalaHarris)

Люди требуют лучших условий труда и зарплату

В Соединенных Штатах уже три недели бастуют почти 50 тысяч рабочих компании General Motors, требуя лучшей заработной платы и условий труда. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Отмечается, что это крупнейшая забастовка против автопроизводителя за последние 50 лет в США. Участники демонстраций считают, что владельцы компании получают миллионные прибыли в то время как сотрудники получают маленькие зарплаты.

В то же время, руководство сообщает, что из-за замедления глобальной экономики доходы компании падают.

Ранее кризис постигла компанию в 2008 году - тогда General Motors объявила себя банкротом, а работникам существенно урезали зарплаты и льготы. Теперь компания заявляет, что кризиса нет, однако прибыль последнее время начали падать.

Компания уже задумывается над тем, как начать изготовление электромобилей. А это потребует дополнительных инвестиций. Поэтому среди рабочих компании распространяются слухи, что автопроизводитель планирует закрыть в США 4 завода. Зато в Мексике, где оплата труда дешевле, мощности наращиваются.

Proud to join Nevada @UAW members on the picket line on strike against General Motors.



GM earned $35 billion in profits in just the last few years while closing plants. It is unacceptable. I stand shoulder to shoulder with these workers and their families. pic.twitter.com/ZSYQTo1cUU — Kamala Harris (@KamalaHarris) October 3, 2019

Напомним, в сентябре забастовку на двое суток объявили сотрудники авиакомпании British Airways. Тогда компания отменила более 1,5 тысячи рейсов из Великобритании за один день. Пострадали около 280 тыс. пассажиров.