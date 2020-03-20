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В США на 3 тыс. возросло количество заболевших коронавирусом за последние пол суток

Новости » Общество     20.03.2020 - 04:12
В США на 3 тыс. возросло количество заболевших коронавирусом за последние пол суток
Иллюстративное фото (из открытых источников)

В общем в Штатах число случаев заражения превышает уже 13 тысяч

В Соединенных Штатах за менее чем половину суток обнаружили еще три тысячи случаев заражения коронавирусом. Об этом говорится в статистике Медицинского университета им. Джона Хопкинса.

В первой половине дня в четверг, 19 марта, число зараженных составило более 10 тысяч. Однако по состоянию на 19:20 (время в Вашингтоне) в Штатах уже было зарегистрировано 13 тыс.159 больных. Случаи заболевания зарегистрированы во всех 50 штатах.

Также увеличилось количество жертв COVID-19 за последние часа - полторы сотни до 176 человек. Выздоровели 108 человек.

Напомним, Национальная гвардия США собирается привлечь десятки тысяч военнослужащих, чтобы помочь штатам справиться со вспышкой коронавируса, который быстро распространяется. Военнослужащие уже были вызваны в 27 штатов, включая Нью-Йорк.

Добавим, по состоянию на 19 марта, количество случаев заражения коронавирусом в Украине продолжает расти. На данный момент зафиксировано 26 положительных тестов на COVID-19.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикизаражениеКоронавирус
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