У США на 3 тис. зросла кількість хворих коронавірусом за останні пів доби

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Загалом у Штатах число випадків зараження перевищує вже 13 тисяч

У Сполучених Штатах за менш як половину доби виявили ще три тисячі випадків зараження коронавірусом. Про це говориться у статистиці Медичного університету ім. Джона Гопкінса.

У першій половині дня у четвер, 19 березня, число заражених становило більше 10 тисяч. Проте станом на 19:20 (час у Вашингтоні) у Штатах вже було зареєстровано 13 тис.159 хворих. Випадки захворювання зареєстровані в усіх 50 штатах.

Також збільшилася кількість жертв COVID-19 за останні години - із півтори сотні до 176 осіб. Одужали 108 людей.

Нагадаємо, Національна гвардія США збирається залучити десятки тисяч військовослужбовців, щоб допомогти штатам впоратися зі спалахом коронавірусу, що швидко поширюється. Військовослужбовці вже були викликані в 27 штатів, включаючи Нью-Йорк.

Додамо, станом на 19 березня, кількість випадків зараження коронавірусом в Україні продовжує зростати. На даний момент зафіксовано 26 позитивних тестів на COVID-19.