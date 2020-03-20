ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У США на 3 тис. зросла кількість хворих коронавірусом за останні пів доби

Новини » Суспільство     20.03.2020 - 04:12
У США на 3 тис. зросла кількість хворих коронавірусом за останні пів доби
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Загалом у Штатах число випадків зараження перевищує вже 13 тисяч

У Сполучених Штатах за менш як половину доби виявили ще три тисячі випадків зараження коронавірусом. Про це говориться у статистиці Медичного університету ім. Джона Гопкінса.

У першій половині дня у четвер, 19 березня, число заражених становило більше 10 тисяч. Проте станом на 19:20 (час у Вашингтоні) у Штатах вже було зареєстровано 13 тис.159 хворих. Випадки захворювання зареєстровані в усіх 50 штатах.

Також збільшилася кількість жертв COVID-19 за останні години - із півтори сотні до 176 осіб. Одужали 108 людей.

Нагадаємо, Національна гвардія США збирається залучити десятки тисяч військовослужбовців, щоб допомогти штатам впоратися зі спалахом коронавірусу, що швидко поширюється. Військовослужбовці вже були викликані в 27 штатів, включаючи Нью-Йорк.

Додамо, станом на 19 березня, кількість випадків зараження коронавірусом в Україні продовжує зростати. На даний момент зафіксовано 26 позитивних тестів на COVID-19.

У Франції за день від коронавірусу померло 108 людей Влада Ізраїлю заборонила жителям виходити з дому через коронавірус
Новини України Сполучені Штати АмерикизаражениеКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся