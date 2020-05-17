В США 13 человек пострадали во время стрельбы на поминальной службе

В США в штате Луизиана на поминальной службе устроили стрельбу. Ранения получили 13 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Отмечается, что пока не было сообщений о погибших. Один человек находится в критическом состоянии.

Стрельба произошла в городе Богалуса. Всего на поминальную службу пришли около 150 человек.

Полиция сообщила, что стрельбу устроил неизвестный из машины, которая проезжала мимо. Пока никто не задержан.

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в парке города Форт-Уэрт, который находится в американском штате, пострадали 5 человек. В парке находились около 600 человек.

Напомним, в апреле в американском городе Бейкерсфилд штата Калифорния произошла стрельба во время карантина на закрытой вечеринке, в результате чего шесть человек были убиты.