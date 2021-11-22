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В США почти 10 тысячам непривитым морпехов грозит увольнение, - WP

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Понедельник 22 ноября 2021 01:43
В США почти 10 тысячам непривитым морпехов грозит увольнение, - WP Фото: тысячам американских морпехов грозит увольнение из-за отсутствия прививки (Getty Imges)
Автор: Артур Родивилов

Почти 10 тыс. военнослужащих Корпуса морской пехоты США может грозить увольнение из рядов ВС. Они до сих пор не выполнили требование сделать прививку от коронавируса, хотя отведенный для этого срок истекает 28 ноября.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post

По ее данным, к настоящему моменту привиты около 94% морпехов, однако это все равно один из самых низких показателей по сравнению с другими видами ВС.

Так, в Сухопутных войсках, где крайним сроком полной вакцинации было определено 15 декабря, 95% личного состава получили по меньшей мере одну дозу вакцины. В то же время в ВМС, где полностью привиться необходимо также до 28 ноября, хотя бы одну дозу получили 99,7% военнослужащих.

Издание отмечает, что подобная ситуация с Корпусом морской пехоты вызывает тревогу, поскольку американские морпехи всегда ранее отличались строжайшей дисциплиной. В нынешней же ситуации речь фактически может идти о том, что какая-то часть военнослужащих решила ослушаться приказа.

Ранее газета Military Times сообщала о том, что командование корпуса фактически поставило военнослужащим ультиматум, обязав либо вакцинироваться, либо получить освобождение от вакцинации по медицинским или религиозным соображениям. Всем же, кто останется непривитым по истечении установленных сроков, пригрозили увольнением.

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