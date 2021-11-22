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У США майже 10 тисячам нещепленим морпіхів загрожує звільнення, - WP

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Понеділок 22 листопада 2021 01:43
У США майже 10 тисячам нещепленим морпіхів загрожує звільнення, - WP Фото: тисячам американських морпіхів загрожує звільнення через відсутність щеплення (Getty Imges)
Автор: Артур Родивилов

Майже 10 тис.військовослужбовців Корпусу морської піхоти США може загрожувати звільнення з лав ЗС. Вони досі не виконали вимогу зробити щеплення від коронавірусу, хоча відведений для цього термін закінчується 28 листопада.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Washington Post

За її даними, до теперішнього моменту щеплені близько 94% морпіхів, однак це все одно один з найнижчих показників в порівнянні з іншими видами ВС.

Так, у сухопутних військах, де крайнім терміном повної вакцинації було визначено 15 грудня, 95% особового складу отримали щонайменше одну дозу вакцини. Водночас у ВМС, де повністю зробити щеплення необхідно також до 28 листопада, хоча б одну дозу отримали 99,7% військовослужбовців.

Видання зазначає, що подібна ситуація з Корпусом морської піхоти викликає тривогу, оскільки американські морпіхи завжди раніше відрізнялися найсуворішою дисципліною. У нинішній же ситуації мова фактично може йти про те, що якась частина військовослужбовців вирішила не послухатися наказу.

Раніше газета Military Times повідомляла про те, що командування корпусу фактично поставило військовослужбовцям ультиматум, зобов'язавши або вакцинуватися, або отримати звільнення від вакцинації з медичних або релігійних міркувань. Всім же, хто залишиться нещепленим після закінчення встановлених термінів, пригрозили звільненням.

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