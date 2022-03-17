Срыв снабжения врага. Арестович призвал к "рельсовой войне" на оккупированных территориях

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович просит устроить российской армии "тотальную рельсовую войну" на оккупированных территориях.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на видеообращение Арестовича в Facebook.
Советник главы ОП призвал к саботажу на железной дороге. Действующих и бывших железнодорожников, а также отважных рядовых граждан просят наносить ущерб железнодорожному полотну и инфраструктуре, чтобы остановить продвижение врага.
Приоритетные направления для диверсий:
Арестович также призвал трезво оценить свои возможности перед саботажем. Враг серьезно охраняет железнодорожные пути.
"Срыв снабжения противника по железным дорогам (а этот вид снабжения наиболее эффективен) может радикально изменить ситуацию в нашу пользу, особенно в направлении Крым – Мелитополь", – добавил он.
К слову, Вооруженные силы уничтожили две российские колонны в Днепропетровской области.
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