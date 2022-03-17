Срыв снабжения врага. Арестович призвал к "рельсовой войне" на оккупированных территориях

Советник главы ОП призвал к саботажу на железной дороге. Действующих и бывших железнодорожников, а также отважных рядовых граждан просят наносить ущерб железнодорожному полотну и инфраструктуре, чтобы остановить продвижение врага.

Приоритетные направления для диверсий:

Крым – Мелитополь

Крым – Херсон

Валуйки – Купянск

Гомель – Киев (общее направление)

Арестович также призвал трезво оценить свои возможности перед саботажем. Враг серьезно охраняет железнодорожные пути.

"Срыв снабжения противника по железным дорогам (а этот вид снабжения наиболее эффективен) может радикально изменить ситуацию в нашу пользу, особенно в направлении Крым – Мелитополь", – добавил он.