Срок действия ПСО для предприятий ТКЭ заканчивается 1 мая

Правительство приняло решение не продлевать действие ПСО для теплокоммунэнерго.

Поэтому ООО "Оператор ГТС Украины" внес всех производителей тепла для нужд населения в перечень предприятий, которые не имеют поставщика газа. Согласно действующему законодательству Украины, Операторы ГРМ обязаны прекратить распределение газа таким компаниям. Согласно информации ООО "Оператор ГТС Украины", будет прекращено газоснабжение более чем 4 200 предприятий.

Механизм ПСО выполнял роль предохранителя, который делал невозможным отключение предприятий теплокоммунэнерго во время отопительного сезона. Благодаря ему отрасли удавалось избегать техногенных катастроф и обеспечивать население теплом и горячей водой.

В случае, если до конца недели вопрос об обеспечении предприятий теплокоммунэнерго газом не будет решен, то большинство предприятий просто не смогут начать свою работу со стартом отопительного сезона, а население останется без тепла и горячей воды.

В конце апреля 2021, народные депутаты - члены комитета по энергетике и жилищно-коммунальным услугам, обратились к правительству с предложением инициировать срочное рассмотрение вопроса продления срока действия ПСО для производителей тепловой энергии. Однако, правительство пока не приняло соответствующее решение.

Следовательно, органы исполнительной власти и местного самоуправления должны обратить внимание на то, что согласно действующему законодательству, производители тепла для нужд населения, которые не имеют поставщика, должны прекратить потребление газа до 1 мая 2021 года. С мая сегмент производителей тепловой энергии, осуществляющих производство тепловой энергии для всех категорий потребителей, должен будет функционировать на рыночных условиях.