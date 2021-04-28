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Срок действия ПСО для предприятий ТКЭ заканчивается 1 мая

Новина українською → Украина, Среда 28 апреля 2021 11:11
Срок действия ПСО для предприятий ТКЭ заканчивается 1 мая Фото: 1 мая заканчивается срок действия ПСО для предприятий ТКЭ (pixabay.com)
Автор: РБК-Украина

Около 4 500 предприятий теплокоммунэнерго с 1 мая могут остаться без газоснабжения. В этот день завершается срок действия возложение специальных обязанностей производителей тепла для нужд населения.

Об этом сообщают "Українські новини".

Правительство приняло решение не продлевать действие ПСО для теплокоммунэнерго.

Поэтому ООО "Оператор ГТС Украины" внес всех производителей тепла для нужд населения в перечень предприятий, которые не имеют поставщика газа. Согласно действующему законодательству Украины, Операторы ГРМ обязаны прекратить распределение газа таким компаниям. Согласно информации ООО "Оператор ГТС Украины", будет прекращено газоснабжение более чем 4 200 предприятий.

Механизм ПСО выполнял роль предохранителя, который делал невозможным отключение предприятий теплокоммунэнерго во время отопительного сезона. Благодаря ему отрасли удавалось избегать техногенных катастроф и обеспечивать население теплом и горячей водой.

В случае, если до конца недели вопрос об обеспечении предприятий теплокоммунэнерго газом не будет решен, то большинство предприятий просто не смогут начать свою работу со стартом отопительного сезона, а население останется без тепла и горячей воды.

В конце апреля 2021, народные депутаты - члены комитета по энергетике и жилищно-коммунальным услугам, обратились к правительству с предложением инициировать срочное рассмотрение вопроса продления срока действия ПСО для производителей тепловой энергии. Однако, правительство пока не приняло соответствующее решение.

Следовательно, органы исполнительной власти и местного самоуправления должны обратить внимание на то, что согласно действующему законодательству, производители тепла для нужд населения, которые не имеют поставщика, должны прекратить потребление газа до 1 мая 2021 года. С мая сегмент производителей тепловой энергии, осуществляющих производство тепловой энергии для всех категорий потребителей, должен будет функционировать на рыночных условиях.

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