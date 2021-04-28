Термін дії ПСО для підприємств ТКЕ завершується 1 травня

Близько 4 500 підприємств теплокомуненерго з 1 травня можуть залишитися без газопостачання. Цього дня завершується термін дії покладання спеціальних обов'язків виробників тепла для потреб населення.

Уряд прийняв рішення не продовжувати дію ПСО для теплокомуненерго.

Тому ТОВ "Оператор ГТС України" вніс всіх виробників тепла для потреб населення у перелік підприємств, які не мають постачальника газу. Згідно з чинним законодавством України, Оператори ГРМ зобов'язані припинити розподіл газу таким компаніям. Згідно з інформацією ТОВ "Оператор ГТС України", буде припинено газопостачання більш ніж 4 200 підприємств.

Механізм ПСО виконував роль запобіжника, який унеможливлював відключення підприємств теплокомуненерго під час опалювального сезону. Завдяки йому галузі вдавалося уникати техногенних катастроф і забезпечувати населення теплом і гарячою водою.

У разі, якщо до кінця тижня питання про забезпечення підприємств теплокомуненерго газом не буде вирішено, то більшість підприємств просто не зможуть почати свою роботу зі стартом опалювального сезону, а населення залишиться без тепла і гарячої води.

В кінці квітня 2021, народні депутати - члени комітету з енергетики та житлово-комунальні послуги, звернулися до уряду з пропозицією ініціювати терміновий розгляд питання продовження терміну дії ПСО для виробників теплової енергії. Однак, уряд поки не прийняв відповідне рішення.

Отже, органи виконавчої влади та місцевого самоврядування повинні звернути увагу на те, що згідно з чинним законодавством, виробники тепла для потреб населення, які не мають постачальника, повинні припинити споживання газу до 1 травня 2021 року. З травня сегмент виробників теплової енергії, які здійснюють виробництво теплової енергії для всіх категорій споживачів, повинен буде функціонувати на ринкових умовах.