ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Термін дії ПСО для підприємств ТКЕ завершується 1 травня

Новость на русском → Україна, Середа 28 квітня 2021 11:11
Термін дії ПСО для підприємств ТКЕ завершується 1 травня Фото: 1 травня закінчується термін дії ПСО для підприємств ТКЕ (pixabay.com)
Автор: РБК-Україна

Близько 4 500 підприємств теплокомуненерго з 1 травня можуть залишитися без газопостачання. Цього дня завершується термін дії покладання спеціальних обов'язків виробників тепла для потреб населення.

Про це повідомляють "Українські новини".

Уряд прийняв рішення не продовжувати дію ПСО для теплокомуненерго.

Тому ТОВ "Оператор ГТС України" вніс всіх виробників тепла для потреб населення у перелік підприємств, які не мають постачальника газу. Згідно з чинним законодавством України, Оператори ГРМ зобов'язані припинити розподіл газу таким компаніям. Згідно з інформацією ТОВ "Оператор ГТС України", буде припинено газопостачання більш ніж 4 200 підприємств.

Механізм ПСО виконував роль запобіжника, який унеможливлював відключення підприємств теплокомуненерго під час опалювального сезону. Завдяки йому галузі вдавалося уникати техногенних катастроф і забезпечувати населення теплом і гарячою водою.

У разі, якщо до кінця тижня питання про забезпечення підприємств теплокомуненерго газом не буде вирішено, то більшість підприємств просто не зможуть почати свою роботу зі стартом опалювального сезону, а населення залишиться без тепла і гарячої води.

В кінці квітня 2021, народні депутати - члени комітету з енергетики та житлово-комунальні послуги, звернулися до уряду з пропозицією ініціювати терміновий розгляд питання продовження терміну дії ПСО для виробників теплової енергії. Однак, уряд поки не прийняв відповідне рішення.

Отже, органи виконавчої влади та місцевого самоврядування повинні звернути увагу на те, що згідно з чинним законодавством, виробники тепла для потреб населення, які не мають постачальника, повинні припинити споживання газу до 1 травня 2021 року. З травня сегмент виробників теплової енергії, які здійснюють виробництво теплової енергії для всіх категорій споживачів, повинен буде функціонувати на ринкових умовах.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Енергетика Теплокоммунэнерго газоснабжение
NEWS
Україна підтверджує відведення військ РФ від кордону, але тільки в одному напрямку
Україна підтверджує відведення військ РФ від кордону, але тільки в одному напрямку
DAILY
Галина Третьякова: Ми маємо платити пенсіонерам з окупованого Донбасу
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Галина Третьякова: Ми маємо платити пенсіонерам з окупованого Донбасу