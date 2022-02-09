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Срок действия "ковидной тысячи" продлят до 9 месяцев

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Украина, Среда 09 февраля 2022 10:39
Срок действия "ковидной тысячи" продлят до 9 месяцев Фото: "ковидную тысячу" можно будет потратить в течение 9 месяцев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров планирует продлить срок использования "ковидной тысячи" с 4 до 9 месяцев. Кроме того, планируется платить 500 гривен за бустерную дозу и позволить тратить средства пенсионерам и лицам с инвалидностью на лекарства и коммуналку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на повестку дня заседания правительства 9 февраля.

Документом предлагается:

  • предоставление дополнительной помощи в размере 500 грн в случае получения бустерной дозы вакцинации;
  • увеличение срока действия счета для получения пособия, а также срока использования пособия с четырех до девяти месяцев со дня зачисления средств на счета;
  • предоставление возможности использования пособия гражданами в возрасте от 60 лет и лицами с инвалидностью I и II группы на оплату стоимости жилищно-коммунальных услуг и приобретение лекарственных средств.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что на этой неделе правительство примет решение о расширение программы по выплате 1 тысячи гривен для вакцинированных от COVID-19. Кроме людей, старше 60 лет, покупать лекарства за эти средства смогут и лица с инвалидностью I и II групп.

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Кабинет Министров Украины
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