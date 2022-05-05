UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Срна ответил спортсменам, которые не понимают отстранения России с соревнований

Фото: Дарио Срна (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

Директор по футболу ФК "Шахтер" Дарио Срна ответил спортсменам, которые не понимают или не соглашаются с отстранением российских участников соревнований.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Срна в эфире марафона FREEDOM.

"Я бы им посоветовал приехать в Украину, съездить в Мариуполь, Бучу, Чернигов и все станет понятным. Во-вторых, российские клубы могут посмотреть Лигу Чемпионов по телевизору", - отметил Срна.

Он также отметил решение УЕФА о бан российских клубов на будущий сезон, и роль президента Александера Чеферина, с которым представители "Шахтера" находились в постоянном диалоге относительно санкций. В частности Чиферин посещал последний благотворительный матч "Шахтера" в Хорватии 1 мая, за день до своего решения.

Напомним, клуб Рината Ахметова добивался полного исключения России из ФИФА и УЕФА.

Читайте РБК-Украина в Google News
ШахтерРоссийская Федерация