Средняя зарплата в Украине снизилась на 10%

Средняя заработная плата в апреле во всех открытых вакансиях составляет 18,7 тыс грн.

Меньше всего пострадала от кризиса на рынке труда ИТ-отрасль. Доля предложений работы для ИТ-специалистов значительно превышает предложения работы для представителей других профессий.

В среднем по всем регионам Украины айтівцям в апреле предлагают 108,1 тыс грн, в прошлом месяце средняя заработная плата в ИТ-сфере составляла 86,5 тыс грн.

Средняя заработная плата в высшем менеджменте в апреле составляет 63,2 тыс грн. Однако в условиях войны количество предложений по работе для директоров значительно снизилась.

Новой тенденцией на рынке труда является то, что сталкиваясь с проблемами трудоустройства из-за крайне низкого количества вакансий, высококвалифицированные специалисты, в частности, специалисты топового уровня соглашаются на должности низшей квалификации.

В пятерку профессиональных сфер, в которых в апреле предлагают высокие зарплаты, вошли также специалисты сферы маркетинг, реклама, PR со средней месячной выплатой 26,6 тыс грн, специалисты из сферы добыча сырья (26,5 тыс грн), а также специалисты сферы строительства (25,3 тыс грн).

В пятерку профессий с самыми низкими зарплатами в апреле вошли менеджеры по персоналу (15,5 тыс грн), специалисты сферы медицины, фармацевтики (14,9 тыс грн), специалисты сферы HoReCa (14 тыс грн). Самые низкие зарплаты в апреле в среднем предлагают в сельском хозяйстве (13,3 тыс грн) и в автомобильном бизнесе (11 тыс грн).

Киев, который в марте потерял лидерство по размеру заработной платы, постепенно возвращает свои позиции. В январе в столице в среднем предлагали 31 тыс грн, в первой половине февраля – 30,2 тыс грн, в марте – 25 тыс грн, а в апреле предлагают в среднем 26 тыс грн.

Среди регионов с высокой средней заработной платой в апреле есть Днепропетровская область (25,6 тыс грн), Львовская область (24,8 тыс грн), Полтавская область (23,4 тыс грн) и Одесская область (23 тыс грн).

Самые низкие заработные платы предлагают в Хмельницкой области (в среднем в апреле 14,5 тыс грн), Черновицкой области (14 тыс грн), Ивано-Франковской области (13,6 тыс. грн), Тернопольской области (13,5 тыс грн). К регионам с самой низкой средней заработной платой в апреле присоединилась Харьковская область с показателем 11,5 тыс грн.

Опрос показал, что две трети готовы получать меньшую заработную плату, лишь бы устроиться на работу. Наибольшая доля из тех, кто готов пойти на уступки в переговорах о заработной плате, могут снизить желаемую сумму на 10-25%.