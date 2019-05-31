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Средний размер платежки за ЖКУ весной уменьшился вдвое

Новости » Экономика    31.05.2019 - 16:39
Средний размер платежки за ЖКУ весной уменьшился вдвое
Фото: платежка за газ (Виталий Носач, РБК-Украина)

В апреле средняя семья заплатила 1,2 тыс. грн за ЖКУ и частично погасила долги за зиму

Задолженность населения по уплате за жилищно-коммунальные услуги на конец апреля 2019 года составила 63,5 млрд грн, что на 5,7 млрд грн меньше, чем месяцем ранее. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики Украины.

По данным статистического ведомства, на конец апреля 2019 года задолженность населения по уплате за поставки природного газа составила 29,5 млрд грн, за централизованное отопление и снабжение горячей воды - 19,3 млрд грн, за содержание домов и сооружений и придомовых территорий - 4,6 млрд грн, за централизованное снабжение холодной воды и водоотвед - 3,6 млрд грн, за вывоз бытовых отходов - 0,7 млрд грн, за поставки электрической энергии - 5,8 млрд грн

Средние начисления за жилищно-коммунальные услуги, с учетом электроэнергии (из расчета 150 кВт·ч), на одного владельца лицевого счета в апреле 2019 года составили 1191,9 грн, что значительно меньше, чем в январе (2693,2 грн),  феврале (2660,6 грн) и марте (2296,5 грн).

В апреле 2019 года населением страны уплачено за жилищно-коммунальные услуги 14,6 млрд грн (159,9% начисленных за этот период сумм), за поставку электрической энергии - 3,3 млрд грн (120,6%).

Средний размер платежки за ЖКУ весной уменьшился вдвое

ukrstat.gov.ua

Напомним, задолженность населения по уплате за жилищно-коммунальные услуги на конец декабря 2018 года составляла 55,6 млрд грн. Таким образом, за 2018 год задолженность выросла на 23,3 млрд грн.

Отметим, что субсидии для возмещения затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг в апреле 2019 года получали 4033,8 тыс. домохозяйств.

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