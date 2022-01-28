Среднегодовой уровень нелегального рынка сигарет вырос с 10% в 2020 году до 16,9% в 2021 году

По данным исследования, за предыдущий год бюджеты всех уровней недополучили почти 15,5 млрд грн. от акцизного налога, НДС и 5-процентного местного налога на торговлю табачными изделиями.

По словам Новосада, по состоянию на ноябрь 2021 года уровень нелегального рынка достиг 20,4%, который состоял из 2,9% контрабанды, 10,9% незаконной торговли изделиями, предназначенными для экспорта и продаж в магазинах беспошлинной торговли, и 6,6% - контрафакта или сигарет с поддельными акцизными марками.

"Исследование "Кантар Украина" ведется с 2011 года. Эксперты фиксировали всплеск нелегальной торговли в 2013 году, а затем был спад, потому что владельцы фабрик, производивших подделки, оказались за линией разграничения или бежали в Россию. До 2017 года уровень нелегального рынка в Украине был одним из самых низких в Европе. Но с резким повышением ставок акциза нелегальная торговля начала расти, и с 2020 года рост составляет 2% ежеквартально", - сказал Новосад.

Самая большая доля нелегального рынка - более 10% составляют сигареты, предназначенные для продажи в магазинах Duty Free или для экспорта. При этом производятся они на известных лицензированных украинских фабриках, но нелегально продаются в Украине без уплаты налогов.

Лишь 2% нелегального рынка составляет контрабанда, половина из которой попадает из Беларуси.

Всплеск торговли сигаретами сомнительного происхождения в январе 2022 наблюдается в Днепропетровской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Ровенской областях.

"В торговых точках некоторые сигареты продаются дешевле налогов, которые сегодня составляют более 45 грн из пачки. То есть легальные сигареты вряд ли могут стоить подешевле. Если такое происходит, то это должно вызвать подозрения, потому что, скорее всего, на таких пачках есть поддельная акцизная марка", - сказал представитель Imperial Tobacco.

Комментируя результаты исследования "Кантар Украина", Сергей Мазуров, представитель British American Tobacco, заявил, что в 2021 году на нелегальном рынке было продано 8,4 млрд штук сигарет.

"По состоянию на октябрь 2021 года уровень нелегального объема был равен уровню, который вся легальная табачная индустрия производила за два месяца. Теперь с таким объемом нелегального рынка мы можем не работать два с половиной месяца в год, ничего не производить и не платить налоги. От нелегального рынка теряем мы, теряем государство", - сказал Мазуров.

Андрей Доронин, представляющий Japan Tobacco International, сообщил, что в общении с правоохранительными органами к нему часто поступают запросы о предоставлении списков нелегальных производств сигарет.

"Но на сегодняшний день, согласно данным из открытых реестров, существует 59 компаний, имеющих оборудование или лицензии на производство сигарет. Год назад их было всего 30. То есть на январь 2022 года рост количества таких компаний составляет более 90%. При этом оборудование для производства табачной продукции есть у большинства из них, однако они не демонстрируют никакой деятельности. То есть узнать, кто ведет незаконное производство и торговлю не сложно", - считает Доронин.

Чтобы снизить уровень незаконной торговли, индустрия предлагала криминализировать контрабанду подакцизных товаров. Соответствующий проект закона №5420, представленный в Верховную раду президентом Владимиром Зеленским, в прошлом году был принят в первом чтении. Идею криминализации поддерживает Бюро экономической безопасности, о чем на круглом столе заявил его представитель Евгений Дубовый.

Директор ассоциации "Укртютюн" Наталья Фесюн считает, что при таком росте незаконной торговли необходимо замедлить повышение акцизного налога, потому что именно из-за чрезмерных темпов его роста дорожает легальная продукция, чем пользуются нелегальные производители. Они могут продавать сигареты значительно дешевле, ведь не платят никаких налогов.