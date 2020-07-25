В Средиземное море прибывает авианосная группа ВМС США

Фото: авианосец ВМФ США USS Dwight D. Eisenhower (navy.mil)

Палубная авиация проведет учения с греческими ВВС

Атомный авианосец ВМФ США USS Dwight D. Eisenhower ("Дуайт Эйзенхауэр") и еще 12 военных кораблей прибывают в Средиземное море. Палубная авиация проведет учения с греческими Военно-воздушными силами.

Об этом сообщает новостной портал Newsbomb.gr.

Авианосец Dwight D. Eisenhower с группой кораблей сопровождения в субботу, 25 июля, войдет в Средиземное море через Суэцкий канал.

Авианосец отправится в район к югу от греческого острова Крит, где будут проводиться совместные учения с ВВС Греции. Авианосец будет находиться на границе греческой исключительной экономической зоны (ИЭЗ).

В учениях примут участие четыре пары самолётов F-16 с греческой стороны, а также четыре самолета F-18 с авианосца Dwight D. Eisenhower.

Отмечается, что это первый "шаг" США после возникшей со вторника кризисной ситуации с Турцией.

Речь идет главным образом о переходе турецкого исследовательского судна Oruc Reis для поиска углеводородов в ИЭЗ греческого острова Кастеллоризо, что могло бы привести к вооруженному конфликту Греции и Турции.

По информации портала, греческий военный флот полностью развернут в Эгейском море и занимает ключевые позиции для наблюдения за любым передвижением турецких кораблей.

В свою очередь турецкие военные используют дроны для отслеживания позиций греческого флота.

Недалеко от кипрского порта Ларнака находится французский фрегат, который также наблюдает за ситуацией.

Отметим, ранее США призвали Турцию отменить исследования в районе острова Кастелоризо - самого удаленного острова Греции.

Напомним, турецкое судно Fatih приступило к буровым работам в Черном море на перспективном участке Tuna-1.

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