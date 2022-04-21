UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Среди украинцев растет спрос на домашний интернет: где подключаются больше всего

Фото: среди украинцев растет спрос на домашний интернет (flickr)
Автор: Артем Горовенко

В Украине восстанавливается спрос на подключение к оптическому интернету.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные "Укртелекома".

Так, в апреле на 30% выросло количество подключений к оптическому интернету, по сравнению с мартом 2022 года.

Больше всего новых пользователей Домашнего интернета со времени полномасштабной войны включено в Винницкой и Хмельницкой областях.

Среди новых абонентов немало внутренне перемещенных лиц.

В "Укртелекоме" планируют еженедельно подключать к сети 1500 абонентов. Это почти половина от максимального количества включений за месяц, которая была до войны.

Война России против Украины идет 57-й день. О ситуации на фронтах и в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкртелекомИнтернет