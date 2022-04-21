Среди украинцев растет спрос на домашний интернет: где подключаются больше всего

Так, в апреле на 30% выросло количество подключений к оптическому интернету, по сравнению с мартом 2022 года.

Больше всего новых пользователей Домашнего интернета со времени полномасштабной войны включено в Винницкой и Хмельницкой областях.

Среди новых абонентов немало внутренне перемещенных лиц.

В "Укртелекоме" планируют еженедельно подключать к сети 1500 абонентов. Это почти половина от максимального количества включений за месяц, которая была до войны.