Среди участников расследований МЭРТ по импорту удобрений обнаружены российские лоббисты

Среди участников специальных расследований Министерства экономического развития Украины в отношении импорта в Украину азотных и комплексных удобрений обнаружились лоббистские структуры из Российской Федерации – торговое представительство РФ в Украине, а также Российская ассоциация производителей удобрений (РАПУ). Об этом свидетельствует список участников расследования, предоставленный Минэкономразвития, передает РБК-Украина со ссылкой на "Зеркало недели".

Таким образом, как отмечает издание, российские лоббистские структуры могут принимать активное участие в расследованиях Минэкономразвития Украины и Межведомственной комиссии по международной торговле (МКМТ), целью которых является выявление фактов попадания в Украину запрещенных российских удобрений через другие страны.

"В то время, как МЭРТ и МКМТ проводит специальные расследования по возможным фактам обхода украинских санкций российскими производителями удобрений путем переориентации своих торговых потоков в Украину через третьи страны, российские организации включаются в процесс расследований", - сообщает ЗН.

По данным издания, расследования МКМТ и Минэкономразвития не имеют прямого отношения к производителям минеральных удобрений из РФ. Российские удобрения запрещены к ввозу на таможенную территорию Украины с июля 2019 года. В декабре 2019 года Кабинет министров Украины продлил срок действия санкций в отношение российских удобрений до конца 2020 года.

"Специальные расследования МКМТ и МЭРТ касаются, в первую очередь, стран, чьи производители заподозрены в тесной кооперации с российскими компаниями. Объектами расследований оказались производители минеральных удобрений из таких стран как Грузия, Беларусь, Польша, Болгария, Сербия, Турция, Литва. С начала 2019 года именно из этих стран зафиксирован аномальный объем импорта минеральных удобрений в Украину", - говорится в сообщении.

Издание отмечает, что присутствие российских лоббистских структур и торгпредства среди участников расследования, которое касается импорта удобрений в Украину из других стран, вызывает вопросы: по какой причине российские отраслевые структуры и торговое представительство считают себя заинтересованными сторонами в расследованиях по поставкам удобрения в Украину из Сербии, Турции, Литвы, Грузии, Болгарии и Польши?

"Подобные факты могут являться фактическим свидетельством того, что российский интерес все-таки присутствует в потоке неконкурентного импорта минеральных удобрений в Украину из других стран, а также, что российские производители используют другие страны в качестве площадок для переориентации своих поставок на украинский рынок", - сообщает ЗН.

Напомним, Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) проводит два специальных расследования по импорту удобрений в Украину с целью выявления незаконных поставок в Украину удобрений российского происхождения из других стран. С инициативой расследования выступили украинские производители и профильные организации, в частности – Союз химиков Украины "Днепразот", "Черкасский Азот", "Ровноазот", Северодонецкий "Азот" и Одесский припортовый (ОПЗ).