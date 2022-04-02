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Сразу сдавайтесь. Зеленский обратился к жителям Крыма, которых мобилизовала Россия

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

Президент Владимир Зеленский осудил попытку России мобилизовать жителей временно оккупированного Крыма, чтобы бросить их на войну против Украины. Глава государства обратился к крымчанам и призвал сдаваться ВСУ при любой возможности.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на обращение Зеленского.

Президент назвал попытки РФ забирать в свою армию жителей Крыма нарушением международного гуманитарного права, и военным преступлением.

За это страна-агрессор понесет ответственность, подчеркнул он. Кроме того, такие действия Кремля "являются аргументом, чтобы санкции против России усиливались".

"Поэтому хочу также сказать жителям Крыма: саботируйте эту историю на любом из этапов, а если не получится - то не исполняйте преступных приказов, и при первом же случае сдавайтесь. Сдувайтесь Вооруженным Силам Украины. Мы все поймем. Вы будете жить", - отметил Зеленский.

Ранее сообщалось, что Украина осудила призыв и мобилизацию РФ граждан нашей страны на временно оккупированных территориях.

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Владимир ЗеленскийКрымВойна России против Украины