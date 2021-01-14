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Сразу после инаугурации Байдена. Трампа навсегда заблокирует еще один мессенджер

Автор: Юлия Струк

Мессенджер Snapchat планирует навсегда запретить аккаунт Дональда Трампа. Это произойдет после инаугурации избранного президента Джо Байдена.

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Об этом сообщает Axios со ссылкой на представителя компании.

"В интересах общественной безопасности и на основании его попыток распространять дезинформацию, разжигать ненависть и подстрекать к насилию, которые являются явными нарушениями наших руководящих принципов, мы приняли решение навсегда закрыть его аккаунт", - отметил представитель.

Подчеркнем после беспорядков в США, в ходе которых произошел штурм Капитолия, многие социальные сети заблокировали аккаунты действующего президента. Они полагают, что публикации Трампа могут спровоцировать дальнейшее насилие.

Напомним, вчера стало известно, что сторонники действующего президента США Дональда Трампа призывают к насилию и срыву инаугурации избранного президента Джо Байдена с помощью Telegram.

Как писало РБК-Украина, ранее Палата представителей проголосовала за принятие резолюции по импичменту Трампа. Ее поддержали 232 законодателя, против - 197. Теперь резолюцию должен рассмотреть Сенат.

При этом лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл объявил, что считает невозможным вердикт по импичменту до инаугурации Джо Байдена 20 января.

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