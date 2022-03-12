ru ua
Сб, 12 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Сработала ПВО: утром в Днепре прозвучало несколько взрывов

Новина українською →
Днепр, Суббота 12 марта 2022 07:40
Сработала ПВО: утром в Днепре прозвучало несколько взрывов Фото: dnipro.tv
Автор: Константин Широкун

Утром 12 марта в Днепре прозвучало несколько взрывов. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. Как сообщил мэр города Борис Филатов, своевременно сработала система ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook мэра Днепра.

Ранее сегодня в с. Квитневое Броварского района Киевской области российские оккупанты обстреляли склад хранения замороженной продукции, в результате чего возник масштабный пожар. Предварительно жертв и пострадавших нет. Спасатели привлекли 20 человек и 4 единицы техники.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину
NEWS
Сенат США поддержал закон о выделении Украине 13 млрд долларов, - Байден
Сенат США поддержал закон о выделении Украине 13 млрд долларов, - Байден
DAILY
Игорь Терехов: Не знаю, что в голове у Путина. Но Харьков мужественно стоит
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Игорь Терехов: Не знаю, что в голове у Путина. Но Харьков мужественно стоит