Спрацювала ППО: вранці в Дніпрі пролунало кілька вибухів

Вранці 12 березня в Дніпрі пролунало кілька вибухів. За попередньою інформацією, жертв і постраждалих немає. Як повідомив мер міста Борис Філатов, своєчасно спрацювала система ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook мера Дніпра.

Раніше сьогодні в с. Квітневе Броварського району Київської області російські окупанти обстріляли склад зберігання замороженої продукції, в результаті чого виникла масштабна пожежа. Попередньо жертв і постраждалих немає. Рятувальники залучили 20 осіб та 4 одиниці техніки.

Як уточнили у повітрянному командуванні "Схід", підрозділ Дніпровської зенітної ракетної бригади знищив над Дніпром крилату ракету окупантів.

"Війська РФ отримують значні втрати в наземних операціях, тож підступно наносять удар за ударом з повітря. Проте воїни протиповітряної оборони 24/7 пильнують небо. Сьогодні ви побачили їх в дії на власні очі", - повідомили в командуванні.