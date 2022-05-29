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Спутниковые снимки показали российскую технику на острове Змеиный

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Змеиный, Воскресенье 29 мая 2022 09:41
Спутниковые снимки показали российскую технику на острове Змеиный Фото: спутниковые снимки показали российскую технику на острове Змеиный (mapio.net)
Автор: Мария Кучерявец

Спутниковые снимки компаний Planet.com и Maxar Technologies показали размещение российской техники возле Змеиного и на самом острове. Ее там насчитывается около полутора десятка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter OSINT-блогера Тима Эрхарта.

"На Змеином острове в Украине было замечено большое российскую баржу с краном и десантным судном. Видно дополнительные транспортные средства, их сейчас 14. Эта баржа совершила много поездок на остров за последние недели", - написал он.

Фото: спутниковые снимки показали российскую технику на острове Змеиный (twitter.com/ArtisanalAPT)

Напомним, по последним данным Оперативного командования "Юг", российские военные пытаются вытащить из воды у острова Змеиный пораженный десантный катер типа "Раптор", и переправить его в пункт базирования Донузлав.

Также мы писали, почему для россиян так важен остров Змеиный.

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