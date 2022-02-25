UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Спутниковое телевидение стало бесплатным для украинцев

Автор: Мария Кучерявец

Украинское телевидение на спутнике отныне доступно в незакодированном виде. Таким образом граждане смогут им пользоваться бесплатно в случае отсутствия эфирного сигнала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госспецсвязи.

"Концерн РРТ, что входит в сферу управления Госспецсвязи, обратился к телеканалам с просьбой раскодировать сигналы на спутнике, чтобы украинцы при отсутствии эфирного сигнала имели возможность смотреть телевидение бесплатно на спутнике", - говорится в сообщении.

Указано, что для просмотра подойдет любой простой цифровой спутниковый ресивер и спутниковая антенна.

Ранее РБК-Украина писало, что делать в случае исчезновения связи.

Добавим, Госспецсвязи обратилась к операторам с просьбой не отключать мобильную связь и интернет украинцам в случае отсутствия денежных средств на их счетах.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГосспецсвязиВторжение России в Украину