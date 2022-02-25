Спутниковое телевидение стало бесплатным для украинцев

Украинское телевидение на спутнике отныне доступно в незакодированном виде. Таким образом граждане смогут им пользоваться бесплатно в случае отсутствия эфирного сигнала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госспецсвязи.

"Концерн РРТ, что входит в сферу управления Госспецсвязи, обратился к телеканалам с просьбой раскодировать сигналы на спутнике, чтобы украинцы при отсутствии эфирного сигнала имели возможность смотреть телевидение бесплатно на спутнике", - говорится в сообщении.

Указано, что для просмотра подойдет любой простой цифровой спутниковый ресивер и спутниковая антенна.