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Супутникове телебачення стало безкоштовним для українців

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Київ, П'ятниця 25 лютого 2022 18:00
Супутникове телебачення стало безкоштовним для українців Фото: супутникове телебачення стало безкоштовним для українців (freepik.com)
Автор: Марія Кучерявець

Українське телебачення на супутнику відтепер доступно в незакодованому вигляді. Таким чином громадяни зможуть ним користуватися безкоштовно у випадку відсутності ефірного сигналу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держспецзв'язку.

"Концерн РРТ, що входить до сфери управління Держспецзв'язку, звернувся до телеканалів з проханням розкодувати сигнали на супутнику, щоб українці при відсутності ефірного сигналу мали можливість дивитись телебачення безкоштовно на супутнику", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що для перегляду підійде будь-який простий цифровий супутниковий ресивер та супутникова антенна.

Раніше РБК-Україна писало, що робити у випадку зникнення зв'язку.

Додамо, Держспецзв'язку звернулася до операторів з проханням не відключати мобільний зв'язок та інтернет українцям у разі відсутності грошових коштів на їх рахунках.

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