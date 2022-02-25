Супутникове телебачення стало безкоштовним для українців
Українське телебачення на супутнику відтепер доступно в незакодованому вигляді. Таким чином громадяни зможуть ним користуватися безкоштовно у випадку відсутності ефірного сигналу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держспецзв'язку.
"Концерн РРТ, що входить до сфери управління Держспецзв'язку, звернувся до телеканалів з проханням розкодувати сигнали на супутнику, щоб українці при відсутності ефірного сигналу мали можливість дивитись телебачення безкоштовно на супутнику", - йдеться в повідомленні.
Зазначено, що для перегляду підійде будь-який простий цифровий супутниковий ресивер та супутникова антенна.
Раніше РБК-Україна писало, що робити у випадку зникнення зв'язку.
Додамо, Держспецзв'язку звернулася до операторів з проханням не відключати мобільний зв'язок та інтернет українцям у разі відсутності грошових коштів на їх рахунках.