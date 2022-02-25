Супутникове телебачення стало безкоштовним для українців

Українське телебачення на супутнику відтепер доступно в незакодованому вигляді. Таким чином громадяни зможуть ним користуватися безкоштовно у випадку відсутності ефірного сигналу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держспецзв'язку.

"Концерн РРТ, що входить до сфери управління Держспецзв'язку, звернувся до телеканалів з проханням розкодувати сигнали на супутнику, щоб українці при відсутності ефірного сигналу мали можливість дивитись телебачення безкоштовно на супутнику", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що для перегляду підійде будь-який простий цифровий супутниковий ресивер та супутникова антенна.